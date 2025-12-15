 Aller au contenu principal
Adaptive Biotechnologies signe des accords non exclusifs avec Pfizer pour un montant pouvant atteindre 890 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adaptive Biotechnologies ADPT.O a déclaré lundi avoir signé deux accords non exclusifs avec Pfizer

PFE.N pour soutenir la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies liées à l'immunité.

Adaptive a déclaré qu'elle gagnerait jusqu'à 890 millions de dollars, y compris des frais initiaux et des paiements d'étape liés aux progrès de la recherche, au développement de produits et aux ventes.

Valeurs associées

ADAPTIVE BIOTECH
15,4400 USD NASDAQ 0,00%
PFIZER
25,860 USD NYSE 0,00%
