Adaptive Biotechnologies en hausse après une vente renforcée d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars

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17 juin - ** L'action d'Adaptive Biotechnologies ADPT.O a progressé de 0,5 % à 17,30 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, la société ayant levé plus de capitaux que prévu ** La société ADPT, basée à Seattle, dans l'État de Washington, annonce le prix de son placement privé de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2031

** Le montant de l’émission a été porté de 250 millions de dollars; le prix de conversion initial de 24,11 dollars représente une prime de 40 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 17,22 dollars mardi

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser le contrat d’achat conclu avec OrbiMed, ainsi que pour financer ses besoins généraux et des initiatives opportunistes dans le cadre de ses activités liées à la maladie résiduelle minimale (MRD) ** Lundi en fin de journée, ADPT a dévoilé ses projets d’ visant à scinder ses activités MRD et de médecine immunitaire. Le directeur général et cofondateur Chad Robins a déclaré qu’il s’agissait de "la meilleure façon de libérer tout le potentiel de ces deux activités, d’accroître leur impact sur les patients et de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires"

** L'action ADPT a clôturé en baisse de 1,4 % mardi, pour une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars. Le titre affiche une hausse de 6 % depuis le début de l'année et de 67 % sur les 12 derniers mois

** La recommandation moyenne de 8 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 20,50 dollars, selon LSEG