Adani mise 100 milliards de dollars sur les centres de données pour alimenter les ambitions de l'Inde en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adani va investir 100 milliards de dollars pour construire des centres de données prêts pour l'IA d'ici 2035

L'investissement devrait créer une infrastructure d'IA de 250 milliards de dollars en Inde

Adani va investir 55 milliards de dollars pour développer son portefeuille d'énergies renouvelables

(Réécritures) par Urvi Dugar et Abinaya V

Adani Enterprises ADEL.NS a déclaré mardi qu'elle investira 100 milliards de dollars pour construire des centres de données prêts pour l'IA alimentés par des énergies renouvelables d'ici 2035, positionnant ainsi l'Inde comme un concurrent dans la course mondiale à l'IA.

L'Inde a connu une forte augmentation des dépenses en infrastructures d'IA , avec des acteurs mondiaux tels que Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O qui augmentent leurs investissements, ainsi que des entreprises nationales telles que Reliance RELI.NS et TCS TCS.NS .

"Les centres dedonnées prêts pour l'IAseraient un centre nerveux critique de l'environnement axé sur l'IAet il est naturel que les grands groupes aux poches profondes se préparent à l'avenir en mettant en place de tels centres de données," a déclaré Ambareesh Baliga, un analyste de marché indépendant.

Les grandes entreprises, dont Reliance et le groupe Adani , agissent rapidement pour saisir les vastes opportunités qui s'offrent à elles, alors qu'elles s'alignent sur ce qui est considéré comme un perturbateur majeur à venir, a-t-il ajouté.

Adani a déclaré que l'investissement devrait générer 150 milliards de dollars supplémentaires dans des secteurs connexes, notamment la fabrication de serveurs et les plateformes souveraines de cloud computing. L'ensemble devrait créer un écosystème d'infrastructure d'IA de 250 milliards de dollars en Inde au cours de la décennie, a-t-il ajouté.

Les actions d'Adani Enterprises ont clôturé en hausse de 2,7 %, ce qui en fait le titre le plus performant de l'indice de référence Nifty 50 .NSEI .

LE BOOM DE L'IA EN INDE

L'Inde étant restée jusqu'à présent à la périphérie du boom de l'IA en raison de l'absence d'une capacité significative de fabrication de puces, les centres de données représentent sa meilleure chance de se faire une place sur la scène mondiale.

L 'investissement permettra de développer un modèle reliant les énergies renouvelables, la résilience du réseau électrique et l'informatique de l'IA, selon Adani.

"Pendant des décennies, nous avons importé des technologies. Maintenant, nous construisons l'épine dorsale", a déclaré le président Gautam Adani dans un post sur X.

"L'Inde ne suivra pas le siècle de l'IA. L'Inde le façonnera".

Le conglomérat des ports à l'énergie s'appuiera sur sa capacité de centre de données existante de 2 gigawatts et la portera à 5 GW pour créer la plus grande plateforme de centre de données intégrée au monde, a-t-il déclaré, sans fournir de calendrier.

En outre, Adani investira 55 milliards de dollars pour développer son portefeuille d'énergies renouvelables, qui comprendra l'un des plus grands systèmes de stockage d'énergie par batterie au monde.

PARTENARIATS EN MATIÈRE D'IA

Adani a un partenariat existant avec Google, qui s'est engagé à investir 15 milliards de dollars sur cinq ans pour construire un centre de données sur l'IA , son plus gros investissement jamais réalisé en Inde.

La société a déclaré mardi qu'elle élargira son partenariat existant avec Flipkart, soutenu par Walmart WMT.O , pour développer un deuxième centre de données d'IA.

Elle est également en discussions avec d'autres acteurs majeurs pour établir des campus à grande échelle à travers l'Inde, a-t-elle déclaré, sans divulguer d'autres détails.