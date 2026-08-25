Adam Mosseri, directeur d'Instagram, entame sa déposition dans le cadre du procès de Meta concernant la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction remaniée pour tenir compte du début du témoignage de Mosseri; ajout de détails sur le témoignage du responsable du design d’Instagram; paragraphes 1 et 9 à 11)

* Les États affirment que Meta pourrait se voir infliger près de 200 milliards de dollars d'amendes civiles

* La juge Gonzalez Rogers se prononcera sur la responsabilité, les sanctions et les éventuelles modifications à apporter à Facebook et Instagram

* Le procès devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre devant le tribunal fédéral d'Oakland

par Greg Bensinger, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Le directeur général d'Instagram, Adam Mosseri, a pris la parole mardi à la barre des témoins dans le cadre d'un procès visant à déterminer si Meta Platforms META.O avait conçu Instagram et Facebook de manière à rendre les enfants dépendants sans se soucier suffisamment de leur sécurité.

M. Mosseri, à la tête d’Instagram depuis 2018, est un témoin clé dans le procès intenté par 29 États américains, dans ce que les experts qualifient de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d'avoir conçu ces plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, ce qui alimente l'anxiété, la dépression, voire le suicide, tout en trompant les consommateurs sur leur sécurité.

Les 29 États affirment que Meta a enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

Les États ont indiqué qu’ils pourraient réclamer près de 200 milliards de dollars de sanctions civiles.

Meta a rejeté les accusations selon lesquelles elle chercherait à rendre les enfants dépendants dans un but lucratif, et a déclaré que ses recherches ne montraient aucun lien clair entre l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents et une perte de bien-être.

Le procès devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre.

Les jurés devraient rendre un verdict consultatif. La juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers décidera si Meta est responsable et, le cas échéant, fixera les sanctions civiles éventuelles ainsi que les modifications à apporter à Facebook et Instagram.

LE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION D'INSTAGRAM TÉMOIGNE AU SUJET DES DONNÉES

Avant le témoignage de Mosseri, le directeur de la conception produit d’Instagram, Francesco Fogu, a témoigné au sujet d’une présentation sur la sécurité des adolescents que son équipe avait préparée en 2023 à l’intention de la direction d’Instagram.

Interrogé par Jason Slothouber, avocat de l’État du Colorado, M. Fogu a reconnu avoir supprimé des données d’une diapositive montrant que les adolescents utilisateurs d’Instagram étaient exposés 1,5 fois plus souvent à des contenus liés au harcèlement, au suicide, à la haine, à la nudité et à la violence que les utilisateurs adultes.

Il a également déclaré qu’Instagram savait que moins de personnes utiliseraient sa fonctionnalité « Faire une pause » si celle-ci n’était pas activée par défaut. En février, Mosseri a témoigné lors d’un procès à Los Angeles au cours duquel un jury a condamné Meta et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance. Les jurés ont estimé que Meta et Google avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes.

M. Mosseri a réfuté les allégations selon lesquelles Instagram ne se soucierait pas de la sécurité des enfants, et a défendu ses choix de conception face aux accusations formulées par des initiés de l’entreprise, qui estimaient que ses fonctionnalités étaient néfastes.

Il a déclaré que les produits et les politiques d’Instagram évoluaient et que « nous essayons de nous concentrer sur les enjeux les plus importants ». Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 567 millions de dollars pour prendre en charge la santé mentale des adolescents, après que le procureur général de cet État eut qualifié ses plateformes de « nuisance publique ». Le Tennessee poursuit également Meta , avançant des arguments similaires concernant Instagram, dans le cadre d’un procès en cours à Nashville.