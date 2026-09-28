Acuity recule après que William Blair a revu à la baisse sa notation en raison de craintes liées à la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Le titre du fabricant de produits d'éclairage Acuity Brands AYI.N recule de 3,1 % à 309 dollars

** La société de courtage William Blair a abaissé la note du titre de « surperformance » à « en ligne avec le marché », invoquant des conditions de marché défavorables , un ralentissement des dépenses des clients et la crainte que la hausse des taux d’intérêt ne pèse sur les perspectives de croissance de l’entreprise

** Il estime que les conditions du marché restent moroses, pénalisées par des retards dans les projets, la hausse des coûts et les pénuries de main-d’œuvre; il considère que les solides performances récentes de la société pourraient être plus difficiles à maintenir compte tenu de tous ces facteurs défavorables

** Cinq des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et trois la note « conserver »; le cours cible médian s’établit à 390 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 14,1 % depuis le début de l'année