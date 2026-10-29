Actualités santé : selon une analyse, la hausse des taux de cancer du côlon aux États-Unis ne se limite pas aux jeunes adultes

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(Mise à jour avec un nouveau titre)

par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons une tendance inquiétante en matière de cancer chez les adultes américains de tous âges. Nous vous présentons également des données impressionnantes sur la survie grâce à un traitement associant deux médicaments, qui pourrait constituer une alternative aux immunothérapies plus coûteuses pour certains patients atteints d’un type de cancer du rein avancé.

Les taux de cancer colorectal en hausse chez tous les adultes américains

Les associations médicales tirent la sonnette d’alarme concernant la récente augmentation des cancers colorectaux chez les jeunes adultes aux États-Unis, mais une nouvelle analyse révèle que cette hausse touche désormais presque toutes les tranches d’âge.

Les taux d’incidence du cancer colorectal chez les adultes âgés de 20 à 49 ans ont augmenté de 3 % par an entre 2013 et 2022, et en 2026, cette maladie était devenue la première cause de décès par cancer dans cette tranche d’âge , selon les données de l’American Cancer Society.

La nouvelle analyse des données de l’Institut national du cancer a porté sur toutes les tranches d’âge jusqu’à 70 ans. Les chercheurs ont constaté que l’incidence était passée de 55,2 pour 100 000 en 2000 à 36,7 en 2022, avant de remonter à 38,3 en 2023.

« C’est la première fois en plus de 20 ans que nous constatons une augmentation du taux global », a déclaré dans un communiqué la responsable de l’étude, Caitlin Murphy, de l’université de Chicago.

La hausse la plus marquée — 12,76 % par an entre 2019 et 2023 — a été observée chez les 45-49 ans, probablement due au fait qu’un plus grand nombre de personnes se sont soumises au dépistage du cancer colorectal après que les recommandations américaines ont abaissé l’âge recommandé pour le dépistage de 50 à 45 ans, ont rapporté les chercheurs dans *NEJM Evidence* .

« Cela signifie que le dépistage fonctionne comme prévu. Il permet de détecter le cancer plus tôt », a déclaré Caitlin Murphy.

Cependant, l’augmentation du nombre de dépistages n’explique pas la hausse de l’incidence globale ni celle observée dans d’autres tranches d’âge, ce qui suggère que des facteurs de risque inconnus, notamment environnementaux, pourraient contrebalancer les progrès réalisés grâce au dépistage, ont indiqué les chercheurs.

Une autre équipe de chercheurs a identifié de nouveaux indices permettant d’expliquer pourquoi le cancer colorectal est souvent plus agressif chez les patients plus jeunes.

Ils ont analysé 189 tumeurs provenant d’adultes de tous âges, à la recherche de facteurs évoluant progressivement avec l’âge.

Parmi les tumeurs du sous-type de cancer colorectal le plus courant, celles des patients plus jeunes comportaient nettement plus de cellules conjonctives et de soutien que de cellules cancéreuses, une découverte qui a été associée à une résistance à la chimiothérapie dans plusieurs types de cancers solides, ont rapporté les chercheurs dans *Nature Medicine* .

Les patients plus jeunes présentaient également une activité plus élevée des ARN non codants longs, des molécules capables de réguler les gènes sans synthétiser de protéines. Beaucoup d’entre eux sont des ARN « sombres », dont les fonctions restent largement inconnues.

Les chercheurs ont également observé chez les patients plus jeunes une activité génique suggérant une signalisation intercellulaire plus intense, susceptible de faciliter le déplacement des cellules cancéreuses et leur invasion des tissus voisins.

« Bien que nous n’en soyons encore qu’aux prémices de la compréhension de la signification de ces différences, nos travaux offrent aux chercheurs une nouvelle piste à explorer pour s’attaquer à ce problème urgent lié aux maladies humaines », a déclaré dans un communiqué Ana Anderson, co-auteure de l’étude et de la Harvard Medical School.

Une association médicamenteuse améliore la survie de certains patients atteints d’un cancer du rein

Une association de deux médicaments de thérapie ciblée pourrait améliorer considérablement la survie de certains patients atteints d’un cancer du rein avancé récemment diagnostiqué, selon les données d’un essai clinique de phase intermédiaire.

L’essai testant ces deux médicaments a été lancé avant que les traitements dits « inhibiteurs de points de contrôle immunitaires » ne deviennent le traitement de choix pour ces patients.

Cependant, les inhibiteurs de points de contrôle, tels que le Keytruda MRK.N de Merck et l’Opdivo BMY.N de Bristol Myers Squibb, ne peuvent pas être utilisés chez les patients atteints de maladies auto-immunes, et leur coût peut être prohibitif, en particulier dans les régions aux ressources limitées.

Les 51 patients participant à l’essai — tous atteints d’un carcinome rénal à cellules claires qui s’était déjà propagé dans tout l’organisme au moment de sa détection initiale — ont reçu en alternance le Votrient de Novartis NOVN.S et l’Avastin de Roche ROPC.S .

Ces deux médicaments bloquent l’action d’une protéine appelée facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), qui favorise la formation de nouveaux vaisseaux sanguins capables d’alimenter la tumeur en oxygène et en nutriments. L’effet de Votrient sur le VEGF s’affaiblit avec le temps, tandis qu’Avastin élimine effectivement le VEGF de la circulation sanguine.

Les patients ont survécu pendant une durée médiane de 63,2 mois, dont 24,8 mois sans aggravation de leur maladie, ont rapporté les chercheurs dans *The Lancet Oncology* .

À titre de comparaison, lorsque Votrient est administré seul en traitement de première intention chez des patients atteints d’un carcinome rénal à cellules claires métastatique n’ayant jamais été traité auparavant, la survie globale varie entre 28,4 et 29,3 mois, et la survie médiane sans progression n’est que de 9,2 mois.

Un bénéfice particulièrement marqué a été observé chez les 33 participants à l’essai considérés comme présentant un « risque favorable » en fonction de leur état de santé sous-jacent. Dans ce groupe, la survie médiane sans progression, c’est-à-dire le délai avant que le cancer ne commence à s’aggraver, a atteint 28,5 mois et la survie globale s’est élevée à 76,9 mois, ont constaté les chercheurs.

Chez les patients à risque favorable, « le bénéfice de ce nouveau schéma thérapeutique associant le Votrient et l’Avastin était comparable, voire supérieur, à celui des associations d’immunothérapies actuelles », a déclaré dans un communiqué le Dr Saby George, responsable de l’étude au Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo, dans l’État de New York. « Ce résultat est d’autant plus significatif que ce schéma thérapeutique est moins coûteux que les associations d’immunothérapies. »