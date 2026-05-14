Actualités santé : les médicaments couramment utilisés pour traiter le TDAH aident à soulager la fatigue liée au cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("Health Rounds" paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons une étude qui pourrait aider les patients souffrant de l’un des effets secondaires les plus courants et les plus invalidants du cancer et de ses traitements. Nous vous présentons également des résultats qui aident à expliquer pourquoi la grippe peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et qui ouvrent la voie à de futurs traitements potentiels.

Les médicaments contre le TDAH pourraient soulager la fatigue liée au cancer

La fatigue liée au cancer, l’un des effets secondaires les plus courants et les plus difficiles à traiter de la maladie et de ses traitements, peut être soulagée par des médicaments largement prescrits pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, selon une nouvelle analyse.

Ces résultats pourraient s’avérer particulièrement pertinents, car les diagnostics de cancer sont en hausse chez les jeunes adultes qui doivent concilier carrière et responsabilités familiales pendant leur traitement, ont déclaré les chercheurs.

"Nos résultats montrent qu'un médicament bien établi et accessible peut apporter un soulagement significatif en quelques semaines", a déclaré dans un communiqué le Dr Bruno Almeida Costa, responsable de l'étude au MD Anderson Cancer Center de l'université du Texas.

Son équipe a examiné les données de neuf essais randomisés contrôlés par placebo portant sur 823 adultes suivant un traitement actif ou atteints d’un cancer à un stade avancé.

Les patients ayant reçu les psychostimulants méthylphénidate ou dexméthylphénidate, commercialisés par Novartis NOVN.S sous les noms de marque Ritalin et Focalin, ont vu leurs scores de fatigue s’améliorer de manière significative par rapport à ceux ayant reçu un placebo.

Ces médicaments présentent "les antécédents de sécurité les plus anciens et les mieux documentés parmi les substances contrôlées activement prescrites", selon un rapport de l’étude publié dans le Journal of the National Comprehensive Cancer Network .

"Les bénéfices ne sont pas pleinement visibles au cours des deux premières semaines, mais vers la cinquième semaine, ils atteignent un niveau qui a un impact réel sur l’énergie et les capacités quotidiennes des patients", a déclaré le Dr Costa.

"Pour les personnes confrontées à un symptôme qui peut être profondément invalidant, c'est une contribution significative."

Les chercheurs ont constaté que ces modestes améliorations s’étaient encore accentuées au bout de huit semaines.

Ces médicaments ne doivent pas remplacer les méthodes établies de gestion de la fatigue liée au cancer, telles que l'exercice physique, la thérapie cognitivo-comportementale et les pratiques corps-esprit, mais pourraient apporter un soulagement plus rapide en attendant que ces stratégies produisent leurs effets, ont déclaré les chercheurs.

Une étude révèle pourquoi la grippe est plus dangereuse pendant la grossesse

Les médecins savent depuis longtemps que la grippe peut entraîner des complications potentiellement mortelles pendant la grossesse, et une nouvelle étude permet de comprendre comment cela se produit et d’envisager de nouvelles pistes de traitement.

En général, la grippe reste confinée aux voies respiratoires. Mais pendant la grossesse, le virus peut se propager au-delà des poumons, augmentant le risque de complications cardiovasculaires graves pour la mère et de troubles du développement fœtal.

Chez des souris infectées par le virus de la grippe A, les chercheurs ont découvert un capteur viral du système immunitaire appelé TLR7 qui devient hyperactif pendant la grossesse, amplifiant l’inflammation dans le placenta et ailleurs, altérant le fonctionnement des vaisseaux sanguins et permettant au virus de se propager dans la circulation sanguine.

"Ces résultats modifient notre compréhension de la manière dont les virus respiratoires affectent la grossesse, en montrant que les dommages ne sont pas causés par le virus atteignant directement le fœtus, mais par une réponse immunitaire maternelle hyperactive", a déclaré dans un communiqué Stella Liong, responsable de l’étude à l’université RMIT en Australie.

La désactivation du capteur TLR7 pourrait contribuer à protéger les bébés en développement en empêchant le placenta de s’enflammer de manière excessive lors d’une infection grippale, ont émis l’hypothèse les chercheurs dans un rapport de l’étude publié dans Science Advances .

Cette découverte ouvre la voie à un traitement ciblé susceptible d’atténuer la morbidité maternelle et fœtale en cas de grippe sévère pendant la grossesse, ont-ils déclaré.