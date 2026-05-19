Actualités médicales : un médicament contre l'asthme largement utilisé pourrait améliorer l'efficacité des immunothérapies anticancéreuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'affiliation du chercheur principal au paragraphe 7 du deuxième point) par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Les immunothérapies sont désormais parmi les médicaments les plus importants et les plus vendus dans l'arsenal de lutte contre le cancer, et nous vous présentons aujourd'hui une étude préliminaire qui a montré qu'elles pourraient être améliorées par l'ajout d'un médicament contre l'asthme facilement disponible. Nous vous informons également d'une nouvelle utilisation potentielle d'un autre médicament approuvé qui a contribué à réduire les pensées suicidaires chez les patients souffrant de dépression sévère lorsqu'il est associé à la kétamine, un médicament psychédélique.

Un médicament contre l'asthme pourrait renforcer l'immunothérapie anticancéreuse

Selon de nouvelles recherches, le montélukast, un médicament couramment utilisé contre l'asthme, pourrait renforcer l'efficacité des immunothérapies anticancéreuses.

Le montélukast, commercialisé sous le nom de marque Singulair par Organon OGN.N et disponible en versions génériques, bloque une molécule clé appelée CysLTR1 qui joue un rôle dans l'asthme. Les chercheurs ont découvert lors d'expériences en laboratoire que cette molécule est également utilisée par les tumeurs pour supprimer les défenses immunitaires de l'organisme.

En bloquant la CysLTR1 et en rétablissant ces défenses immunitaires, le montélukast améliore l'efficacité des médicaments d'immunothérapie anticancéreuse, selon un rapport de l'étude publié dans Nature Cancer .

Lors d'expériences en éprouvette sur des cellules cancéreuses humaines et chez des souris atteintes de divers types de cancer, les chercheurs ont découvert que les tumeurs « activent » la CysLTR1 pour augmenter la production de cellules suppressives dérivées des myélocytes polymorphonucléaires, qui ressemblent à des cellules immunitaires appelées neutrophiles mais qui, en réalité, inhibent les défenses immunitaires combattant les tumeurs.

“Lorsque nous avons désactivé ce commutateur, soit génétiquement, soit à l'aide de (montelukast), nous avons non seulement ralenti la croissance tumorale, mais nous avons également aidé le système immunitaire à retrouver sa capacité à combattre le cancer,” a déclaré dans un communiqué le Dr Bin Zhang, directeur de l'étude à la Feinberg School of Medicine de l'université Northwestern à Chicago.

Comme le montélukast et d’autres médicaments bloquant le CysLTR1 sont déjà approuvés par la FDA, les essais cliniques pourraient débuter prochainement, ont indiqué les chercheurs.

“Nous pourrions être en mesure de le tester rapidement et en toute sécurité chez des patients atteints de cancer afin d’améliorer l’immunothérapie. En particulier dans le cas de cancers agressifs, comme le cancer du sein triple négatif, où de nouvelles options sont nécessaires de toute urgence,” a déclaré le Dr Zhang.

“Les prochaines étapes consistent à confirmer ce mécanisme chez les patients, à identifier ceux qui en bénéficieront le plus, à optimiser l’utilisation de ces médicaments, en particulier en association avec l’immunothérapie, et à lancer des essais cliniques soigneusement conçus.”

Un traitement de courte durée à base d’un médicament contre l’abus d’opioïdes améliore la réponse à la kétamine

L'ajout d'une faible dose de buprénorphine après un seul traitement à la kétamine, un médicament psychédélique, pourrait réduire de manière significative les pensées suicidaires chez les patients souffrant de dépression sévère, selon les chercheurs.

Le président américain Donald Trump a récemment signé un décret enjoignant aux autorités sanitaires d’accélérer la recherche sur les utilisations des traitements psychédéliques .

La kétamine est connue pour réduire très rapidement les pensées suicidaires, souvent en quelques heures, mais son effet ne dure généralement pas longtemps, ont précisé les chercheurs.

Dans le cadre de cette étude, 50 adultes souffrant de dépression majeure et présentant des idées suicidaires cliniquement significatives ont reçu une perfusion unique de kétamine et, deux jours plus tard, ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir soit une faible dose de buprénorphine, soit un placebo pendant quatre semaines. La buprénorphine est généralement utilisée pour traiter les troubles liés à l’usage d’opioïdes ou la douleur.

À la quatrième semaine, la dépression s'était améliorée dans les deux groupes dans une mesure similaire, mais les idées suicidaires avaient diminué de 76 % dans le groupe buprénorphine, contre 43 % chez ceux ayant reçu un placebo, selon un rapport publié dans l'American Journal of Psychiatry à l'occasion d'une présentation lors du congrès de l'American Psychiatric Association à San Francisco.

Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé par la FDA spécifiquement indiqué pour réduire les idées suicidaires dans le trouble dépressif majeur, ont noté les chercheurs.

“Il s’agit du deuxième essai indiquant que la buprénorphine à faible dose réduit les idées suicidaires dans la dépression majeure,” a déclaré dans un communiqué le Dr Allen Schatzberg, de la faculté de médecine de l’université de Stanford, qui a dirigé l’étude.

“Cependant, contrairement aux rapports antérieurs, le degré de réduction a été nettement renforcé par un prétraitement à la kétamine par voie intraveineuse,” a-t-il ajouté.

Les auteurs ont noté que, cette petite étude ayant exclu les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer la durée optimale du traitement.