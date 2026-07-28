Actualités médicales : l'injection de MannKind permet aux patients atteints d'insuffisance cardiaque d'éviter les perfusions aux urgences

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons une avancée thérapeutique qui pourrait améliorer considérablement la qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque et souffrant d’une accumulation dangereuse de liquide. Nous vous parlons également d’une approche diagnostique expérimentale permettant de détecter l’exposition à la tuberculose et l’infection à un stade plus précoce que les méthodes actuelles.

Gérer l'accumulation de liquide liée à l'insuffisance cardiaque à domicile

Les patients américains atteints d’insuffisance cardiaque ou d’une maladie rénale, dont le corps est périodiquement tellement rempli de liquide qu’ils ont du mal à respirer, pourront bientôt éviter les perfusions aux urgences grâce à une injection rapide qu’ils pourront s’administrer eux-mêmes à domicile.

Cette avancée majeure pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque, un auto-injecteur sous-cutané appelé Furoscix ReadyFlow de MannKind MNKD.O , administre un diurétique appelé furosémide qui aide l’organisme à éliminer l’excès d’eau et d’électrolytes. Il a obtenu l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis à la fin de la semaine dernière.

Jusqu’à présent, ce que l’on appelle la « surcharge liquidienne » était principalement traitée par administration intraveineuse de furosémide.

L’autorisation accordée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine à cet auto-injecteur s’appuie en partie sur des données publiées l’automne dernier dans *Clinical Therapeutics* , montrant qu’il permettait d’obtenir un débit urinaire, une excrétion de sodium et une excrétion de potassium équivalents à ceux de la furosémide administrée par voie intraveineuse après six, huit et douze heures.

Une version antérieure destinée à un usage à domicile, appelée Furoscix On-Body Infuser, également développée par MannKind, avait été approuvée par la FDA en 2022. Ce dispositif administrait le médicament sur une durée de cinq heures, contre les 10 secondes requises par le nouvel auto-injecteur.

L’injection Furoscix ReadyFlow devrait être commercialisée aux États-Unis d’ici la fin du mois d’août.

Un test sanguin détecte la tuberculose à différents niveaux d’exposition

Un simple test sanguin expérimental semble permettre de diagnostiquer avec précision la tuberculose chez des patients présentant des degrés d’exposition variables à cette maladie, l’une des principales causes de décès dans le monde, ont rapporté mardi des chercheurs.

La tuberculose est généralement diagnostiquée par l’analyse des sécrétions muqueuses expectorées par les poumons et les voies respiratoires.

« Cependant, tous les patients ne sont pas en mesure de produire des expectorations lors de leur première consultation médicale, en particulier ceux qui se trouvent à un stade précoce de la maladie ou ceux dont la charge bactérienne est faible », a déclaré dans un communiqué le Dr Sheng-Wei Pan, responsable de l’étude à l’Hôpital général des vétérans de Taipei, à Taïwan.

« C’est pourquoi il est urgent de disposer d’outils de diagnostic ne reposant pas sur l’examen des expectorations », a-t-il ajouté.

La tuberculose est presque toujours guérissable par un traitement antibiotique lorsque la bactérie M. tuberculosis est détectée aux stades initiaux de la maladie, ont noté les chercheurs.

À l’aide d’un biocapteur de conception récente, les chercheurs ont pu détecter avec une grande sensibilité un marqueur sanguin produit par la bactérie, appelé ESAT-6, ont-ils rapporté lors du congrès de l’Association for Diagnostics & Laboratory Medicine qui s’est tenu à Anaheim, en Californie.

Bien que l’ESAT-6 ait déjà fait l’objet d’études, la plupart des capteurs utilisés auparavant pour le détecter n’étaient pas suffisamment sensibles pour distinguer la tuberculose pulmonaire active d’une infection tuberculeuse latente, d’une exposition à la tuberculose ou d’autres maladies pulmonaires.

Le marqueur ESAT-6 s’est révélé très efficace pour différencier les patients atteints de tuberculose de ceux qui ne l’étaient pas, ont déclaré les chercheurs.

Ils ont observé les taux les plus faibles chez les personnes non infectées ayant été exposées à des contacts infectés, des taux moyens chez celles présentant une tuberculose latente, et les taux les plus élevés chez les patients atteints de tuberculose active.

Contrairement aux biomarqueurs qui mesurent la réponse immunitaire de l'organisme à l'infection, l'ESAT-6 provient directement de la bactérie de la tuberculose.

« Nous pensons que c’est l’une des raisons pour lesquelles il est si efficace pour identifier la tuberculose active », a déclaré le Dr Pan.

« Nous prévoyons actuellement de mener une étude prospective afin d’évaluer plus en détail si ce biomarqueur peut être utilisé dans un contexte clinique réel », a-t-il ajouté.