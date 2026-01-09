 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 9 janvier
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'acheter jusqu'à 200 milliards de dollars d'obligations adossées à des prêts hypothécaires, une mesure visant à faciliter les achats de logements.

- Un groupe de démocrates de la Chambre des représentants a demandé aux inspecteurs généraux des départements d'État et du Commerce d'enquêter pour savoir si l'envoyé de la Maison Blanche au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a violé les règles d'éthique en mêlant ses fonctions officielles aux intérêts commerciaux de sa famille.

- La Chine a lancé une enquête sur l'acquisition par Meta META.O de la start-up Manus, spécialisée dans l'intelligence artificielle, afin de déterminer si l'opération est conforme aux règles du pays en matière d'exportation de technologies et d'investissement à l'étranger.

- Des agents fédéraux américains ont abattu deux personnes lors d'un contrôle routier à Portland, dans l'Oregon, un jour après qu'une fusillade mortelle impliquant un agent à Minneapolis a intensifié les critiques sur la répression de l'administration Trump en matière d'immigration.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FANNIE MAE
10,8500 USD OTCBB +1,50%
FREDDIE MAC
10,1400 USD OTCBB -0,20%
META PLATFORMS
646,0600 USD NASDAQ -0,41%
