Actualités économiques du New York Times - 9 janvier

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'acheter jusqu'à 200 milliards de dollars d'obligations adossées à des prêts hypothécaires, une mesure visant à faciliter les achats de logements.

- Un groupe de démocrates de la Chambre des représentants a demandé aux inspecteurs généraux des départements d'État et du Commerce d'enquêter pour savoir si l'envoyé de la Maison Blanche au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a violé les règles d'éthique en mêlant ses fonctions officielles aux intérêts commerciaux de sa famille.

- La Chine a lancé une enquête sur l'acquisition par Meta META.O de la start-up Manus, spécialisée dans l'intelligence artificielle, afin de déterminer si l'opération est conforme aux règles du pays en matière d'exportation de technologies et d'investissement à l'étranger.

- Des agents fédéraux américains ont abattu deux personnes lors d'un contrôle routier à Portland, dans l'Oregon, un jour après qu'une fusillade mortelle impliquant un agent à Minneapolis a intensifié les critiques sur la répression de l'administration Trump en matière d'immigration.