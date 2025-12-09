 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 110,00
-0,06%
Indices
Actualités économiques du New York Times - 9 décembre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount PSKY.O a lancé lundi une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery WBD.O à 30 dollars par action en numéraire, ce qui valorise la société à environ 108 milliards de dollars , dette comprise.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que son administration avait autorisé Nvidia NVDA.O à commencer à vendre sa deuxième puce la plus puissante à la Chine.

- L'animateur Jimmy Kimmel a signé une prolongation de contrat d'un an avec la chaîne de télévision ABC et continuera à animer son émission jusqu'en mai 2027

- Un juge fédéral a annulé lundi la décision du président Donald Trump de suspendre les approbations de tous les projets d'énergie éolienne sur les terres et les eaux fédérales, infligeant ainsi un revers juridique important à la campagne de l'administration contre les parcs éoliens.

NETFLIX
96,8420 USD NASDAQ -3,39%
NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,5700 USD NASDAQ +9,02%
WALT DISNEY
107,690 USD NYSE +2,34%
WARNER BROS RG-A
27,2250 USD NASDAQ +4,39%
