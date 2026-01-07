 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 7 janvier
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 07:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le Venezuela commencerait à envoyer du pétrole aux États-Unis, une affirmation qu'il a faite alors qu'il menaçait d'imposer un blocus naval malgré des termes peu clairs sur ce que Caracas recevrait en retour.

- Le directeur général d'American International Group

AIG.N , Peter Zaffino, quitte ses fonctions , marquant ainsi le dernier changement à la tête de l'entreprise.

- Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux législateurs que le président Donald Trump avait l'intention d'acheter le Groenland plutôt que de l'envahir, et qu'il avait demandé à ses collaborateurs un plan d'acquisition actualisé.

- La Russie a envoyé un navire pour escorter un pétrolier que les forces américaines ont poursuivi et cherché à saisir, aggravant ainsi l'impasse sur le navire anciennement connu sous le nom de Bella 1.

Venezuela

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
78,060 USD NYSE -7,53%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,06 USD Ice Europ -0,74%
Pétrole WTI
56,27 USD Ice Europ -1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank