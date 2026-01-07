Actualités économiques du New York Times - 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le Venezuela commencerait à envoyer du pétrole aux États-Unis, une affirmation qu'il a faite alors qu'il menaçait d'imposer un blocus naval malgré des termes peu clairs sur ce que Caracas recevrait en retour.

- Le directeur général d'American International Group

AIG.N , Peter Zaffino, quitte ses fonctions , marquant ainsi le dernier changement à la tête de l'entreprise.

- Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux législateurs que le président Donald Trump avait l'intention d'acheter le Groenland plutôt que de l'envahir, et qu'il avait demandé à ses collaborateurs un plan d'acquisition actualisé.

- La Russie a envoyé un navire pour escorter un pétrolier que les forces américaines ont poursuivi et cherché à saisir, aggravant ainsi l'impasse sur le navire anciennement connu sous le nom de Bella 1.