Actualités économiques du New York Times - 6 mars
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Pokémon Company International s'est opposée jeudi à l'utilisation répétée de sa propriété intellectuelle par la Maison Blanche après que l'administration a publié un mème sur les médias sociaux qui utilisait une image de son dernier jeu avec des personnages reconnaissables comme Pikachu et Magikarp.

- Une coalition de deux douzaines d'États a poursuivi le président américain Donald Trump jeudi au sujet des nouveaux droits de douane de 10 % qu'il a imposés sur les importations en provenance du monde entier.

- Revolut a déclaré jeudi qu'elle avait demandé une charte de banque nationale américaine. L'application est déjà disponible aux États-Unis, mais elle travaille avec des prêteurs existants comme Lead Bank pour offrir ses produits actuels.

