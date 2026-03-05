 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 5 mars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un juge fédéral a ordonné mercredi à l'administration Trump de prendre les premières mesures pour rembourser plus de 100 milliards de dollars de droits de douane potentiels, relançant une bataille juridique sur une liste de droits de douane élevés que la Cour suprême a jugés illégaux.

- Banijay Entertainment a annoncé qu'elle fusionnerait avec le producteur britannique All3Media dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à la plus grande société de production indépendante du monde, évaluée à 8 milliards de dollars, dette comprise.

- Les États-Unis devraient augmenter les droits de douane sur les importations mondiales à 15 % cette semaine, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent, alors que l'administration Trump s'efforce de reproduire certains des droits de douane punitifs annulés par la Cour suprême.

- Beth M. Hammack, directrice de la Réserve fédérale Bank of Cleveland, estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact économique de la guerre contre l'Iran et préconise de maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable pendant "un certain temps".

Fusions / Acquisitions
