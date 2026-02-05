Actualités économiques du New York Times - 5 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le Washington Post a licencié environ 30 % de ses employés, y compris le personnel de l'entreprise et plus de 300 des quelque 800 journalistes de la salle de rédaction.

- Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a déclaré mercredi que la Réserve fédérale américaine devait rendre davantage de comptes après avoir manqué à son devoir envers le public américain en laissant l'inflation grimper en flèche ces dernières années.

- La Commission fédérale du commerce des États-Unis a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un accord avec Express Scripts

CI.N de Cigna , l'un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques du pays, concernant son rôle dans l'augmentation des prix de l'insuline.

- Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont eu un long appel téléphonique mercredi, au cours duquel, selon M. Trump, les deux dirigeants ont discuté d'un large éventail de questions - y compris l'Iran, la guerre en Ukraine et le soja - avant la visite de M. Trump en Chine au printemps.