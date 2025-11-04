 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
-1,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actualités économiques du New York Times - 4 novembre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acheter à Amazon AMZN.O pour 38 milliards de dollars de services d'informatique en nuage au cours des sept prochaines années.

- La chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O a déclaré lundi qu'elle avait accepté de vendre jusqu'à 60 % de ses activités de vente au détail en Chine à Boyu Capital, une société de capital-investissement, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars.

- L'humoriste Jon Stewart restera un animateur du "Daily Show" un jour par semaine jusqu'à la fin de 2026, a annoncé Comedy Central lundi.

- Kimberly-Clark KMB.O , le géant des produits de consommation qui possède Kleenex et Huggies, a déclaré lundi qu'il avait accepté de dépenser environ 40 milliards de dollars pour acquérir Kenvue KVUE.N , le fabricant de Tylenol.

Valeurs associées

AMAZON.COM
254,0000 USD NASDAQ +4,00%
KENVUE
16,160 USD NYSE +12,42%
KIMBERLY-CLARK
102,2700 USD NASDAQ -14,57%
MICROSOFT
517,0300 USD NASDAQ -0,15%
STARBUCKS
80,9600 USD NASDAQ +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank