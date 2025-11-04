Actualités économiques du New York Times - 4 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acheter à Amazon AMZN.O pour 38 milliards de dollars de services d'informatique en nuage au cours des sept prochaines années.

- La chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O a déclaré lundi qu'elle avait accepté de vendre jusqu'à 60 % de ses activités de vente au détail en Chine à Boyu Capital, une société de capital-investissement, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars.

- L'humoriste Jon Stewart restera un animateur du "Daily Show" un jour par semaine jusqu'à la fin de 2026, a annoncé Comedy Central lundi.

- Kimberly-Clark KMB.O , le géant des produits de consommation qui possède Kleenex et Huggies, a déclaré lundi qu'il avait accepté de dépenser environ 40 milliards de dollars pour acquérir Kenvue KVUE.N , le fabricant de Tylenol.