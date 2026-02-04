Actualités économiques du New York Times - 4 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude. - L'un des codirecteurs généraux de Netflix NFLX.O , Ted Sarandos , a déclaré mardi aux sénateurs américains, à propos de l'achat de Warner Bros. Discovery WBD.O pour 83 milliards de dollars, que le géant de la diffusion en continu stimulerait la production cinématographique et télévisuelle nationale et préserverait les opportunités pour les travailleurs et les consommateurs.

- Stephen Miran , qui a pris un congé pour conseiller le président américain Donald Trump afin de devenir gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré mardi qu'il démissionnerait de son poste à la Maison Blanche.

- Walmart WMT.O a franchi mardi la barre des 1 000 milliards de dollars en valeur de marché, devenant ainsi le premier distributeur traditionnel à franchir ce cap.

- Josh D'Amaro , un vétéran de 28 ans de Disney DIS.N ayant une vaste expérience des parcs à thème mais peu d'expertise dans le domaine du cinéma et de la télévision, succédera à Robert Iger en tant que directeur général de Disney.