Actualités économiques du New York Times - 3 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a déclaré lundi que son accord visant à fournir des technologies d'intelligence artificielle pour les systèmes classifiés du ministère de la Défense comprenait désormais des protections supplémentaires pour empêcher que sa technologie ne soit utilisée dans le cadre d'une surveillance de masse.

- L'administration du président américain Donald Trump a abandonné lundi ses tentatives d'imposer des décrets contre les cabinets d'avocats qui ont refusé de capituler devant le président.

- Le président américain Donald Trump a annoncé lundi dans un message sur les médias sociaux qu'il participerait au dîner organisé cette année par l'Association des correspondants de la Maison Blanche.