Actualités économiques du New York Times - 3 mars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a déclaré lundi que son accord visant à fournir des technologies d'intelligence artificielle pour les systèmes classifiés du ministère de la Défense comprenait désormais des protections supplémentaires pour empêcher que sa technologie ne soit utilisée dans le cadre d'une surveillance de masse.

- L'administration du président américain Donald Trump a abandonné lundi ses tentatives d'imposer des décrets contre les cabinets d'avocats qui ont refusé de capituler devant le président.

- Le président américain Donald Trump a annoncé lundi dans un message sur les médias sociaux qu'il participerait au dîner organisé cette année par l'Association des correspondants de la Maison Blanche.

A lire aussi

  • ( Belga / LUC CLAESSEN )
    Kuehne+Nagel freiné par le fret maritime en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 08:30 

    Le groupe suisse de transports et de logistique Kuehne+Nagel a publié mardi des résultat inférieurs aux attentes pour 2025, freinés par le fret maritime. Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses ... Lire la suite

  • Au Puy-en-Velay, fief de Laurent Wauquiez, la droite en position de force pour les municipales ( AFP / Thierry ZOCCOLAN )
    Au Puy-en-Velay, fief de Laurent Wauquiez, la droite en position de force
    information fournie par AFP 03.03.2026 08:14 

    Une campagne a minima pour une élection "cousue d'avance"? Dans le fief de Laurent Wauquiez, le maire sortant du Puy-en-Velay Michel Chapuis (UDI), fragilisé par les affaires mais bien installé, se représente avec le soutien du jeune fils du député LR, face à une ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 03.03.2026 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    information fournie par AFP Video 03.03.2026 08:10 

    La Bourse de Séoul s'effondre à la clôture avec une baisse de 7% de l'indice Kospi, à l'unisson d'un repli des autres places asiatiques, le Nikkei perdant 3%. Les investisseurs continuent de jauger l'impact des perturbations sur l'approvisionnement énergétique ... Lire la suite

