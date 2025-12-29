Actualités économiques du New York Times - 29 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Google GOOGL.O a commencé à mettre en place un moyen pour les utilisateurs de changer leur adresse Gmail se terminant par @gmail.com, et de conserver tous leurs courriels, quel que soit l'âge de leur compte.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le président ukrainien Volodimir Zelensky et lui-même "se rapprochaient beaucoup, peut-être très près" d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en reconnaissant que le sort de la région du Donbass restait une question clé non résolue.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une interview à la radio que les États-Unis avaient mis hors service "une grande installation" la semaine dernière dans le cadre de la campagne de son administration contre le Venezuela.