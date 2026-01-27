Actualités économiques du New York Times - 27 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'administration Trump a annoncé qu'elle avait accepté d'accorder jusqu'à 277 millions de dollars de financement direct et jusqu'à 1,3 milliard de dollars de prêts à USA Rare Earth USAR.O , un groupe minier et manufacturier, pour l'aider à développer sa chaîne d'approvisionnement en métaux de terres rares et en aimants.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il augmentait les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et d'autres biens sud-coréens à 25 %, reprochant à la législature d'un allié et d'un partenaire commercial majeur d'avoir traîné les pieds pour mettre en œuvre un accord conclu l'année dernière.

- Les régulateurs de l'Union européenne ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk, pour violation éventuelle de la loi sur les services numériques (Digital Services Act), alléguant que l'entreprise n'avait pas correctement pris en compte les "risques systémiques" liés à l'intégration du chatbot Grok de l'I.A. dans son service.

- L'Administration fédérale de l'aviation remanie sa structure interne pour moderniser et renforcer la sécurité, ont annoncé ses dirigeants, dans le cadre d'un remaniement visant à rendre l'agence plus réactive à un moment où l'accent est mis sur l'amélioration de la sécurité des voyages aériens.

- L'administration Trump prévoit de déplacer Gregory Bovino, un fonctionnaire de la Border Patrol dont les tactiques dans les grandes villes américaines ont suscité la controverse, hors de Minneapolis, Minnesota, quelques heures après que le président Trump a déclaré qu'il envoyait son tsar des frontières, Tom Homan, pour superviser les opérations de l'ICE dans l'État.