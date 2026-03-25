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Actualités économiques du New York Times - 25 mars
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 06:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un jury du Nouveau-Mexique a estimé que Meta META.O avait violé la loi sur la protection des consommateurs du Nouveau-Mexique et a ordonné à l'entreprise de payer 375 millions de dollars de pénalités civiles.

- Epic Games va supprimer plus de 1 000 emplois à la suite d'une baisse de l'engagement pour "Fortnite", les derniers licenciements dans l'industrie du jeu vidéo où la croissance a stagné en raison de l'incertitude économique.

- OpenAI ferme sa technologie de génération vidéo Sora, quelques mois après avoir signé un accord d'un milliard de dollars avec Disney DIS.N .

- Delta Air Lines DAL.N a déclaré qu'elle suspendrait les services spéciaux pour les membres du Congrès, citant l'impact de la fermeture partielle du gouvernement qui a perturbé le transport aérien aux États-Unis.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
66,630 USD NYSE +2,29%
META PLATFORMS
592,9200 USD NASDAQ -1,84%
WALT DISNEY
96,395 USD NYSE -1,60%
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