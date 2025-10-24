Actualités économiques du New York Times - 24 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi en fin de journée qu'il mettait fin à toutes les négociations commerciales avec le Canada, jetant une nouvelle fois le trouble dans les relations entre les États-Unis et l'un de ses partenaires commerciaux les plus proches.

- Target TGT.N a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de supprimer environ 1 800 emplois au sein de l'entreprise dans le but de devenir plus efficace, alors qu'un nouveau directeur général doit prendre les rênes du géant de la vente au détail au début de l'année prochaine.

- L'administration Trump prévoit d'ouvrir une enquête commerciale sur le non-respect par la Chine des termes d'un accord commercial signé lors du premier mandat du président Donald Trump.

- Volkswagen VOWG.DE a averti jeudi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au fabricant de puces Nexperia, contrôlé par la Chine, pourraient affecter la production de plusieurs de ses modèles, qui dépendent de semi-conducteurs pour alimenter des systèmes tels que les clignotants, les essuie-glaces et les voyants d'avertissement.