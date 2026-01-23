 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 23 janvier
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- TikTok a déclaré jeudi que son propriétaire chinois ByteDance avait conclu un accord pour établir une coentreprise détenue majoritairement par des Américains qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction de l'application de vidéos courtes par les États-Unis.

- Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre JPMorgan Chase JPM.N jeudi, l'accusant de l'avoir débancarisé en fermant plusieurs de ses comptes pour servir un programme politique.

- Le président américain Donald Trump a retiré jeudi l'invitation faite au Canada de se joindre à son initiative "Board of Peace" visant à résoudre les conflits mondiaux.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
  • ( AFP / RICHARD A. BROOKS )
    Japon: l'inflation ralentit en décembre, les subventions sur l'énergie aident
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:50 

    Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 2,4% (hors produits frais) en décembre sur un an, marquant un ralentissement grâce à des subventions gouvernementales sur l'énergie, mais restant élevés à l'orée d'élections anticipées où le coût de la vie constituera ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.01.2026 07:49 

    (Actualisé avec Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    BNP Paribas veut supprimer 1.200 emplois dans la gestion d'actifs (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:48 

    BNP Paribas envisage de supprimer environ 1.200 emplois dans sa filiale de gestion d'actifs, affirme jeudi le journal Les Echos, dont quelque 600 en France, quelques jours seulement après la fusion de ses activités historiques avec Axa IM, acheté l'été dernier. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle aux journalistes à bord d'Air Force One, le 22 janvier 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )
    Iran: Trump affirme qu'une "armada" navigue vers le Golfe
    information fournie par AFP 23.01.2026 07:47 

    Donald Trump a affirmé jeudi qu'une "armada" navale américaine était en route pour le Golfe, maintenant la pression sur Téhéran, alors que la perspective d'une intervention militaire semblait s'être éloignée. Le président américain a plusieurs fois menacé de frapper ... Lire la suite

