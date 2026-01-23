Actualités économiques du New York Times - 23 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- TikTok a déclaré jeudi que son propriétaire chinois ByteDance avait conclu un accord pour établir une coentreprise détenue majoritairement par des Américains qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction de l'application de vidéos courtes par les États-Unis.

- Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre JPMorgan Chase JPM.N jeudi, l'accusant de l'avoir débancarisé en fermant plusieurs de ses comptes pour servir un programme politique.

- Le président américain Donald Trump a retiré jeudi l'invitation faite au Canada de se joindre à son initiative "Board of Peace" visant à résoudre les conflits mondiaux.