Actualités économiques du New York Times - 23 décembre
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 07:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, a accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars pour le financement par actions de l'offre de Paramount Skydance

PSKY.O d'acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , a-t-on appris lundi.

- L'administration Trump rappelle près de 30 ambassadeurs et autres diplomates de carrière de haut rang pour s'assurer que les ambassades reflètent ses priorités "America First", une mesure qui, selon les critiques, affaiblirait la crédibilité des États-Unis à l'étranger.

- L'administration Trump a déclaré lundi qu'elle mettrait en pause les baux de cinq parcs éoliens en cours de construction au large de la côte est, réduisant ainsi à néant l'industrie éolienne offshore naissante du pays.

- La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule amaigrissante de Novo Nordisk NOVOb.CO lundi, donnant au fabricant danois une longueur d'avance dans la course à la commercialisation d'un médicament oral puissant pour perdre des kilos.

