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Actualités économiques du New York Times - 23 avril
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Kevin Warsh, lors de son audition de confirmation pour diriger la Réserve fédérale, a cherché à dissiper les inquiétudes selon lesquelles il réduirait les taux d'intérêt pour plaire au président Trump.

- Lululemon LULU.O a engagé une ancienne dirigeante de Nike NKE.N , Heidi O'Neill, comme nouvelle directrice générale.

- Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi Coinbase COIN.O et Gemini Titan, des géants de la crypto-monnaie qui se sont développés dans les paris en ligne, les accusant de mener illégalement des opérations de jeux d'argent dans l'État.

- Spirit Airlines FLYYQ.PK est en pourparlers avancés pour obtenir un prêt de 500 millions de dollars de l'administration Trump.

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
206,2400 USD NASDAQ +5,25%
LULULEMON ATHL
163,4500 USD NASDAQ -1,95%
NIKE -B-
45,685 USD NYSE -1,62%
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