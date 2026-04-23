Actualités économiques du New York Times - 23 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Kevin Warsh, lors de son audition de confirmation pour diriger la Réserve fédérale, a cherché à dissiper les inquiétudes selon lesquelles il réduirait les taux d'intérêt pour plaire au président Trump.

- Lululemon LULU.O a engagé une ancienne dirigeante de Nike NKE.N , Heidi O'Neill, comme nouvelle directrice générale.

- Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi Coinbase COIN.O et Gemini Titan, des géants de la crypto-monnaie qui se sont développés dans les paris en ligne, les accusant de mener illégalement des opérations de jeux d'argent dans l'État.

- Spirit Airlines FLYYQ.PK est en pourparlers avancés pour obtenir un prêt de 500 millions de dollars de l'administration Trump.