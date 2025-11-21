 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 21 novembre
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Netflix NFLX.O , Paramount PSKY.O et Comcast CMCSA.O ont soumis des offres pour acquérir Warner Bros. Discovery, qui possède le studio de cinéma Warner Bros., HBO et des réseaux câblés tels que CNN et TNT.

- GE Appliances a annoncé 150 millions de dollars de nouveaux contrats à 19 fournisseurs dans 10 États, qui fourniront des composants pour les lave-linge et les sèche-linge, dans le cadre d'une stratégie d'entreprise de longue date visant à ramener la production de la Chine aux États-Unis.

- ByHeart, l'entreprise liée à une épidémie de botulisme due à des préparations pour nourrissons, a déclaré qu'un laboratoire privé avait trouvé la bactérie Clostridium botulinum, responsable de la maladie, dans des échantillons de ses produits.

- L'envoyé des États-Unis en Israël, l'ambassadeur Mike Huckabee, a rencontré à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en juillet avec Jonathan Pollard, un Américain qui a passé 30 ans en prison pour avoir espionné pour le compte d'Israël.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
26,6300 USD NASDAQ -0,89%
NETFLIX
105,6700 USD NASDAQ -3,94%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,6800 USD NASDAQ +1,36%
