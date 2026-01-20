 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 20 janvier
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Si la Cour suprême annule les droits de douane imposés par le président Donald Trump , l'administration Trump prévoit de les remplacer presque immédiatement par d'autres prélèvements, a déclaré Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, lors d'une interview.

- L'administration Trump a fait appel d'une décision d'un juge fédéral qui imposait des limites aux interactions des agents d'immigration avec les manifestants dans le Minnesota.

- Une version réduite du Sphere de Las Vegas, un lieu de divertissement immersif en forme de bulle, est prévue pour National Harbor dans le Maryland, ont déclaré les dirigeants de l'État et du comté ainsi que Sphere Entertainment

SPHR.N .

Valeurs associées

SPHERE ENTMT RG-A
96,250 USD NYSE -0,22%
