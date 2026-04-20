Actualités économiques du New York Times - 20 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les marques haut de gamme telles que Louis Vuitton

LVMH.PA et Hermès HRMS.PA se tournent désormais vers d'autres régions, les ventes dans les pays du Golfe persique s'étant effondrées après près de deux mois de guerre.

- Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que les prix de l'essence aux États-Unis avaient probablement atteint leur maximum, tout en reconnaissant qu'ils pourraient rester élevés pendant des mois.

- Le prix du pétrole a atteint 96 dollars le baril après l'attaque et la saisie d'un cargo iranien par les États-Unis.

- Un destroyer de la marine américaine en mer d'Oman a averti à plusieurs reprises un cargo battant pavillon iranien de s'arrêter pendant six heures dimanche avant de tirer sur la salle des machines du navire et de le mettre hors d'état de nuire, a déclaré le commandement central américain dans un communiqué.