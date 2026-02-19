Actualités économiques du New York Times - 19 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude. - La société d'intelligence artificielle Humain, soutenue par l'Arabie saoudite, a investi 3 milliards de dollars dans xAI d'Elon Musk juste avant que la startup ne soit rachetée par SpaceX, devenant ainsi un actionnaire minoritaire important de la société combinée. - Etsy ETSY.N a accepté de vendre Depop, une application de mode d'occasion populaire auprès de la génération Z, à eBay EBAY.O pour 1,2 milliard de dollars en espèces, alors que le distributeur en ligne se recentre sur son marché principal et qu'eBay cherche à renforcer son attrait auprès des jeunes acheteurs. - Meta META.O se prépare à dépenser 65 millions de dollars cette année pour soutenir les politiciens des États qui sont favorables à l'industrie de l'intelligence artificielle, en commençant cette semaine au Texas et dans l'Illinois. - La Food and Drug Administration américaine est revenue sur sa décision concernant le vaccin antigrippal MRNA.O de Moderna et a accepté de l'examiner en vue d'une éventuelle approbation.