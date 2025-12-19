 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 19 décembre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 06:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré jeudi à ses employés que la société avait signé des accords avec trois nouveaux investisseurs majeurs pour aider à former une version américaine de TikTok , ce qui la rapproche de la conclusion d'un accord visant à maintenir l'application aux États-Unis, ajoutant que TikTok et la société mère ByteDance ont signé des accords contraignants avec Oracle ORCL.N , Silver Lake, et MGX.

- Factorial Energy , qui développe des batteries avancées pour Mercedes-Benz MBGn.DE et d'autres constructeurs automobiles, a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'introduire des actions en bourse l'année prochaine.

- Trump Media & Technology Group DJT.O , société mère de Truth Social, la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, et TAE Technologies, une entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion, ont déclaré jeudi qu'ils avaient convenu d'une fusion entièrement en actions que les entreprises évaluent à plus de 6 milliards de dollars .

- La start-up d'intelligence artificielle Lovable , basée à Stockholm, a annoncé qu'elle avait levé 330 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement, à une valeur de 6,6 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
59,680 EUR XETRA -0,67%
ORACLE
179,920 USD NYSE +0,82%
TRUMP MEDIA RG-A
14,8850 USD NASDAQ +42,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank