Actualités économiques du New York Times - 19 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré jeudi à ses employés que la société avait signé des accords avec trois nouveaux investisseurs majeurs pour aider à former une version américaine de TikTok , ce qui la rapproche de la conclusion d'un accord visant à maintenir l'application aux États-Unis, ajoutant que TikTok et la société mère ByteDance ont signé des accords contraignants avec Oracle ORCL.N , Silver Lake, et MGX.

- Factorial Energy , qui développe des batteries avancées pour Mercedes-Benz MBGn.DE et d'autres constructeurs automobiles, a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'introduire des actions en bourse l'année prochaine.

- Trump Media & Technology Group DJT.O , société mère de Truth Social, la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, et TAE Technologies, une entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion, ont déclaré jeudi qu'ils avaient convenu d'une fusion entièrement en actions que les entreprises évaluent à plus de 6 milliards de dollars .

- La start-up d'intelligence artificielle Lovable , basée à Stockholm, a annoncé qu'elle avait levé 330 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement, à une valeur de 6,6 milliards de dollars.