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Actualités économiques du New York Times - 18 mai
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- NextEra Energy NEE.N , l'une des plus grandes compagnies d'électricité des États-Unis, est en pourparlers avancés en vue d'acquérir Dominion Energy D.N .

- La société californienne Straus Family Creamery a lancé un rappel concernant cinq parfums de crème glacée, avertissant ses clients que certains pots pourraient être contaminés par des particules métalliques.

- Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré dimanche que les ventes d'armes en provenance des États-Unis restaient un élément crucial pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

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