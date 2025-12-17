Actualités économiques du New York Times - 17 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La société de capital-investissement de Jared Kushner, Affinity Partners, ne participe plus à l'offre d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O .

- Netflix NFLX.O ajoute des podcasts dans le cadre d'un accord avec iHeartMedia IHRT.O , en vertu duquel au moins 15 podcasts produits par iHeartMedia publieront leurs épisodes vidéo exclusivement sur Netflix.

- Les responsables américains ont fustigé l'Union européenne pour avoir discriminé les entreprises technologiques américaines et ont menacé de pénaliser les entreprises technologiques européennes en retour.

- Le président américain Donald Trump a annoncé un blocus de certains pétroliers à destination et en provenance du Venezuela.