Actualités économiques du New York Times - 15 décembre
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le pilote d'un vol JetBlue a déclaré avoir évité de justesse une collision avec un avion militaire américain au-dessus des Caraïbes après qu'un ravitailleur de l'armée de l'air soit passé devant l'avion commercial sans communiquer sa position.

- Le tireur syrien qui a tué deux soldats de l'armée américaine et un interprète civil américain était un membre des forces de sécurité syriennes qui devait être licencié en raison de ses opinions extrémistes, selon des responsables syriens et américains.

- Le gouverneur de Californie Gavin Newsom prévoit d'annoncer lundi que la Californie a engagé deux anciennes dirigeantes, Susan Monarez et le Dr Debra Houry, pour conseiller l'État sur les questions de santé publique.

- L'homme détenu en tant que "personne d'intérêt " dans la fusillade de l'université Brown qui a fait deux morts et neuf blessés parmi les étudiants sera libéré, ont annoncé les autorités dans la nuit de dimanche à lundi.

Valeurs associées

JETBLUE AIRWAYS
4,9400 USD NASDAQ +1,02%
