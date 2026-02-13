Actualités économiques du New York Times - 13 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'avocate principale de Goldman Sachs GS.N , Kathryn Ruemmler, a démissionné jeudi à la suite de la publication par le ministère de la Justice de courriels et d'autres documents qui ont révélé ses relations étroites avec Jeffrey Epstein, le financier en disgrâce.

- La débâcle à l'aéroport d'El Paso cette semaine est un signe que la technologie américaine de lutte contre les drones - et la capacité de la déployer - n'en est qu'à ses débuts, malgré les milliards de dollars investis ces dernières années.

- Les recherches publiées jeudi par des économistes de la Federal Reserve Bank of New York et de l'université Columbia suggèrent que, jusqu'en novembre 2025, 90 % de la charge économique des droits de douane du président Trump est retombée sur les entreprises et les consommateurs américains.

- La succursale néerlandaise de Louis Vuitton a accepté de payer 500 000 euros (594 000 dollars) dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, ont annoncé jeudi les procureurs néerlandais.