Actualités économiques du New York Times - 12 novembre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La société japonaise SoftBank 9984.T a déclaré qu'elle avait vendu la totalité de sa participation de 5,8 milliards de dollars dans Nvidia NVDA.O .

- La Food and Drug Administration a nommé son responsable de la réglementation des médicaments contre le cancer , le Dr Richard Pazdur, à la tête du Center for Drug Evaluation and Research (Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments).

- Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a refusé mardi de dire quand il lèverait les restrictions sur les vols dans 40 aéroports très fréquentés.

- L'administration Trump prévoit d'autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers au large des côtes californiennes pour la première fois depuis environ quarante ans.