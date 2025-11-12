 Aller au contenu principal
CAC 40
8 200,37
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actualités économiques du New York Times - 12 novembre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La société japonaise SoftBank 9984.T a déclaré qu'elle avait vendu la totalité de sa participation de 5,8 milliards de dollars dans Nvidia NVDA.O .

- La Food and Drug Administration a nommé son responsable de la réglementation des médicaments contre le cancer , le Dr Richard Pazdur, à la tête du Center for Drug Evaluation and Research (Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments).

- Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a refusé mardi de dire quand il lèverait les restrictions sur les vols dans 40 aéroports très fréquentés.

- L'administration Trump prévoit d'autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers au large des côtes californiennes pour la première fois depuis environ quarante ans.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
NVIDIA
193,1600 USD NASDAQ -2,96%
Pétrole Brent
64,88 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
60,78 USD Ice Europ -0,39%
SOFTBANK GROUP
123,200 EUR Tradegate -5,03%
