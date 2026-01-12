Actualités économiques du New York Times - 12 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu'il n'y aurait "plus de pétrole ni d'argent" à destination de Cuba en provenance du Venezuela et que l'armée américaine serait impliquée dans le maintien de la distance entre les deux pays.

- Le bureau du procureur américain du district de Columbia a ouvert une enquête criminelle sur Jerome H. Powell, le président de la Réserve fédérale, au sujet de la rénovation du siège de la banque centrale à Washington et de la question de savoir si Jerome H. Powell a menti au Congrès au sujet de l'ampleur du projet.

- Allegiant Travel ALGT.O a déclaré qu'il prévoyait d'acheter Sun Country Airlines SNCY.O dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars.