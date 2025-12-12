Actualités économiques du New York Times - 12 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général de Lululemon Athletica LULU.O , Calvin McDonald , quittera ses fonctions au début de l'année prochaine.

- Le réalisateur Carl Erik Rinsch , qui avait été engagé par Netflix NFLX.O pour réaliser une série de science-fiction, a été reconnu coupable d'avoir participé à un stratagème de 11 millions de dollars pour escroquer la société.

- Walt Disney DIS.N investit 1 milliard de dollars dans OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , et permettra à la startup d'utiliser des personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI.

- Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance de l'industrie du conseil en matière de procuration, affirmant que les principales entreprises "font souvent avancer et privilégient des programmes radicaux motivés par des considérations politiques."