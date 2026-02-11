 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 11 février
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré mardi soir aux employés de xAI, sa société d'intelligence artificielle, que l'entreprise avait besoin d'une usine sur la lune pour construire des satellites d'intelligence artificielle et d'une énorme catapulte pour les lancer dans l'espace.

- Britney Spears, la reine de la pop à bulles de l'ère millénaire, a vendu son catalogue de musique, selon une personne au courant de l'affaire.

- L'Administration fédérale de l'aviation a interrompu mardi soir tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'El Paso, au Texas, pendant 10 jours, en invoquant des "raisons de sécurité particulières" non précisées.

- Ford F.N a déclaré mardi que sa division de véhicules électriques avait perdu 4,8 milliards de dollars en 2025 et devrait perdre entre 4 et 4,5 milliards de dollars en 2026..

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,590 USD NYSE -0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank