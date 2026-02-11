Actualités économiques du New York Times - 11 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré mardi soir aux employés de xAI, sa société d'intelligence artificielle, que l'entreprise avait besoin d'une usine sur la lune pour construire des satellites d'intelligence artificielle et d'une énorme catapulte pour les lancer dans l'espace.

- Britney Spears, la reine de la pop à bulles de l'ère millénaire, a vendu son catalogue de musique, selon une personne au courant de l'affaire.

- L'Administration fédérale de l'aviation a interrompu mardi soir tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'El Paso, au Texas, pendant 10 jours, en invoquant des "raisons de sécurité particulières" non précisées.

- Ford F.N a déclaré mardi que sa division de véhicules électriques avait perdu 4,8 milliards de dollars en 2025 et devrait perdre entre 4 et 4,5 milliards de dollars en 2026..