Actualités économiques du New York Times - 10 mars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 06:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Live Nation Entertainment LYV.N a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice au milieu d'un procès sur les allégations selon lesquelles le propriétaire de Ticketmaster aurait illégalement dominé des parties clés de l'industrie des événements en direct.

- La société d'intelligence artificielle Anthropic a intenté deux actions en justice contre le ministère de la défense, affirmant qu'elle était punie pour des raisons idéologiques.

- Le gouvernement américain a accepté de résoudre les poursuites pénales engagées depuis longtemps contre la banque publique turque Halkbank HALKB.IS , affirmant que l'accord va dans le sens de l'intérêt de Washington à réduire le soutien à l'Iran.

- Le groupe d'intelligence artificielle NVDA.O Nscale, soutenu par Nvidia, a été évalué à 14,6 milliards de dollars après avoir levé 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table.

Guerre en Iran

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
165,805 USD NYSE +6,20%
NVIDIA
182,6500 USD NASDAQ +2,72%
