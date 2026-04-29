Actualités économiques britanniques - 29 avril

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- La chaîne britannique John Lewis poursuit son expansion sur le marché en pleine croissance des produits de beauté avec l'ouverture de ses premiers comptoirs de cosmétiques coréens, dans le cadre d'un vaste plan d'investissement de 800 millions de livres sterling (1,08 milliard de dollars) dans ses magasins.

- Des militants ont provoqué l'ajournement de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de NatWest

NWG.L en exhortant les membres du conseil d'administration à accorder davantage d'attention aux questions environnementales.

The Guardian

- Downing Street a écarté l'idée d'un gel des loyers dans le secteur privé, alors même que Rachel Reeves laissait la porte ouverte à une telle mesure.

- Les petits aéroports européens pourraient ne pas survivre si les pénuries de kérosène provoquées par la crise au Moyen-Orient entraînent des annulations massives de vols, a averti le Conseil des aéroports d'Europe.

The Telegraph

- Barclays BARC.L a subi une perte de 228 millions de livres sterling suite à l'effondrement d'une "banque parallèle" au cœur d'une affaire de fraude présumée.

- JP Morgan JPM.N transfère des employés de son bureau de Paris après avoir surestimé les effectifs nécessaires sur le continent, six ans après avoir transféré ses services dans la capitale française à la suite de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Sky News

- La société sud-coréenne SeAH, à l'origine d'une immense usine de technologie éolienne offshore à Teesside, s'apprête à licencier des dizaines de salariés suite à l'annulation d'un deuxième contrat majeur.

- CMC Markets CMCX.L a conclu un accord de près de 30 millions de livres sterling pour sponsoriser le club de football d'Everton, alors que les équipes de Premier League font face à une interdiction imminente des accords avec les sociétés de jeux d'argent.

The Independent

- BP BP.L est sous le feu des critiques après avoir révélé que ses bénéfices avaient plus que doublé au cours des trois premiers mois de l'année grâce à la flambée du prix du brut provoquée par la guerre en Iran.

(1 $ = 0,7402 livre sterling)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))