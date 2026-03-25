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Actualités économiques britanniques - 25 mars
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 03:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Meta META.O a été condamné à payer 375 millions de dollars de pénalités civiles après qu'un jury du Nouveau-Mexique a estimé qu'il avait sciemment porté atteinte à la santé mentale d'enfants.

The Guardian

- La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a déclaré qu'un plan d'urgence était mis en place pour faire face à la hausse attendue des factures d'énergie, mais que l'accent était mis sur des mesures à plus long terme visant à réduire les factures pour tous, et sur un soutien ciblé aux ménages les plus pauvres.

Le Télégraphe

- Octopus Investments, qui emploie un peu plus de 600 personnes, va mettre 130 postes en danger de licenciement dans le but de rationaliser ses activités.

- Lidl vendra des panneaux solaires à brancher dans le cadre de la campagne "net zero" de Miliband. Les dispositifs ne coûteront que 400 livres ($536.24) d'avance et pourraient réduire la facture d'électricité d'un ménage typique de 70 à 110 livres par an, a déclaré le gouvernement.

Sky News

- La société d'investissement cotée à Londres, ICG

ICGIN.L , prépare une offre surprise pour acheter l'un des plus grands fournisseurs de séjours en Grande-Bretagne, Park Holidays, qui appartient au fonds d'investissement immobilier américain Sun Communities SUI.N .

(1 $ = 0,7459 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ICG
1 486,500 GBX LSE -0,64%
ICG
2 126,000 GBX LSE +0,66%
META PLATFORMS
592,9200 USD NASDAQ -1,84%
SUN COMMUN REIT
128,750 USD NYSE -0,20%
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