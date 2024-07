Activité du premier semestre 2024

• Production en part M&P au premier semestre 2024 : 37 113 bep/j, en hausse de 29% par rapport au second semestre 2023 (10% hors Venezuela)

o Production en part M&P de 15 526 b/j au Gabon, en hausse de 4% par rapport au second semestre 2023 ; découverte d’Ezoe en juin, déjà mise en production

o Production en part M&P de 4 628 b/j en Angola, en hausse de 4% par rapport au second semestre 2023

o Production de gaz en part M&P de 69,3 Mpc/j en Tanzanie, en augmentation de 24% par rapport au second semestre 2023

o Production d’huile en part groupe M&P de 5 412 b/j au Venezuela, nouvellement intégrée et stable depuis le T4 2023