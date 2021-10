Activité du 3ème trimestre 2021 : Poursuite de la croissance de la Marge Brute Perspectives consolidées avec la signature du contrat TalkTalk

L’activité de NETGEM au troisième trimestre 2021 a été marquée par la bonne dynamique de déploiement de la plateforme NetgemTV en mode B2B (2C) “Content as a service”, avec notamment :



- La signature d’un accord avec TalkTalk, comme annoncé le 12 Octobre 2021, opérateur britannique de premier plan, pour la fourniture de la plateforme NetgemTV dans le cadre du lancement du service TalkTalk 4K de nouvelle génération.

- La poursuite de la croissance de la base d’abonnés en Finlande auprès d’Elisa.

- Le lancement commercial de nouvelles plateformes de contenu en France, en particulier VIVA by VIDEOFUTUR, FRANCE CHANNEL et l’annonce du partenariat PREMIERE MAX by VIDEOFUTUR.

- Une croissance de la marge brute qui se confirme du fait de notre modèle de revenus récurrents.



Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “Ce 3ème trimestre a été marqué par le lancement de nombreux services avec nos partenaires et une activité commerciale soutenue. Nous avons signé en octobre un nouveau contrat au Royaume Uni avec TalkTalk. Nous renforçons notre implantation sur le marché en forte croissance du divertissement numérique, que nous adressons avec un modèle d’affaires vertueux et grâce à notre plateforme SaaS NetgemTV, éprouvée et validée par les plus grands détenteurs de contenus premium.”