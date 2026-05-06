Activité de Minage pour le mois d’Avril 2026

• ⁠En avril 2026, mesuré en bitcoins, le rendement des serveurs est supérieur à celui de mars 2026 qui avait été impacté par l’arrêt sur quelques jours de 185 serveurs situtés au Dakota du Nord



• Avec un cours du Bitcoin de l'ordre de 76 000 US$, le rendement annualisé pour avril 2026 est supérieur à 11% dans un contexte de marché haussier



• Ce rendement en amélioration conforte la stratégie de CBI, l’objectif étant de revenir vers un rendement annualisé de 20% grâce à la hausse du Bitcoin





Paris, France, le 6 mai 2026, à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que, pour le mois d'avril 2026, le rendement des serveurs de minage est en progression par rapport au mois précédent qui avait été impacté par l’arrêt sur quelques jours de 185 serveurs situés au Dakota du Nord. Avec un Bitcoin en hausse à environ 76 000 US$, le rendement annualisé est légèrement supérieur à 11%, en amélioration par rapport aux 8% enregistrés en mars 2026 avec un Bitcoin à environ 70 000 US$. Ce contexte favorable conforte CBI dans sa stratégie, l’objectif étant de revenir vers un rendement annualisé de 20% grâce à la hausse du Bitcoin.