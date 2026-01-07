Actions suisses - Facteurs à surveiller le 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'affecter les actions suisses mercredi:
NESTLE NESN.S
Nestlé a annoncé mardi qu'elle rappelait certains lots de ses principaux produits de nutrition infantile en Europe en raison d'une contamination potentielle par une toxine susceptible de provoquer des nausées et des vomissements. L'autorité saoudienne de l'alimentation et des médicaments a mis en garde mardi contre la consommation de certaines préparations pour nourrissons de Nestlé, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA.
Swisscom SCMN.S
Fastweb, l'unité italienne de Swisscom, et Telecom Italia (TIM) TLIT.MI sont sur le point de conclure un accord de partage de réseau mobile afin de réduire les coûts de mise à niveau et d'exploitation de leur infrastructure 5G dans toute l'Italie, selon trois sources .
DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES
* ALCON ALCC.S a déclaré qu'il mettait fin à l'accord d'acquisition de STAAR Surgical STAA.O , qui n'a pas réussi à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération.
POINTS DE VUE DES ANALYSTES
*NESTLE SA NESN.S - Jefferies réduit le prix cible de CHF 81 à CHF 76
ÉCONOMIE
L'adjudication de la BNS en dollars américains est prévue à 1000 GMT
