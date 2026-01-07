 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions suisses - Facteurs à surveiller le 7 janvier
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'affecter les actions suisses mercredi:

NESTLE NESN.S

Nestlé a annoncé mardi qu'elle rappelait certains lots de ses principaux produits de nutrition infantile en Europe en raison d'une contamination potentielle par une toxine susceptible de provoquer des nausées et des vomissements. L'autorité saoudienne de l'alimentation et des médicaments a mis en garde mardi contre la consommation de certaines préparations pour nourrissons de Nestlé, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA.

Swisscom SCMN.S

Fastweb, l'unité italienne de Swisscom, et Telecom Italia (TIM) TLIT.MI sont sur le point de conclure un accord de partage de réseau mobile afin de réduire les coûts de mise à niveau et d'exploitation de leur infrastructure 5G dans toute l'Italie, selon trois sources .

DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES

* ALCON ALCC.S a déclaré qu'il mettait fin à l'accord d'acquisition de STAAR Surgical STAA.O , qui n'a pas réussi à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération.

POINTS DE VUE DES ANALYSTES

*NESTLE SA NESN.S - Jefferies réduit le prix cible de CHF 81 à CHF 76

ÉCONOMIE

L'adjudication de la BNS en dollars américains est prévue à 1000 GMT

Valeurs associées

ALCON
65,220 CHF Swiss EBS Stocks +2,64%
NESTLE
76,160 CHF Swiss EBS Stocks -0,37%
SMI
13 322,15 Pts Swiss EBS Stocks +0,56%
SPI® TR
18 352,40 Pts Swiss EBS Stocks +0,60%
STAAR SURGICAL
22,3400 USD NASDAQ -6,68%
STOXX Europe 600
605,28 Pts DJ STOXX +0,58%
SWISSCOM
584,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,86%
TELECOM ITALIA
0,516 EUR MIL +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/01/2026 à 06:59:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump au Kennedy Center à Washington, le 6 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Groenland: Trump étudie "plusieurs options", y compris "utiliser l'armée"
    information fournie par AFP 07.01.2026 06:51 

    Donald Trump étudie "plusieurs options" pour acquérir le Groenland, y compris "utiliser l'armée", a déclaré mardi sa porte-parole, de quoi attiser encore l'inquiétude en Europe sur le sort de l'île arctique, territoire autonome danois. Le président américain "a ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 07.01.2026 06:46 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARMAT ... Lire la suite

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/01/2026
    Top 5 IA du 06/01/2026
    information fournie par Libertify 07.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank