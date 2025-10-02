Actions suisses - Facteurs à surveiller le 2 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'affecter les actions suisses jeudi:
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Les fabricants de médicaments suisses pourraient conclure leurs propres accords avec les États-Unis après que la pression du président Donald Trump pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance a conduit à un accord avec Pfizer en échange d'un allégement tarifaire, a déclaré mercredi une grande association suisse de l'industrie chimique et pharmaceutique. Les actions européennes et américaines dans le secteur de la santé ont bondi mercredi.
DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES
* Roche ROG.S dit lancer une offre publique d'achat sur toutes les actions de 89Bio ETNB.O .
POINTS DE VUE DES ANALYSTES
*BARRY CALLEBAUT AG BARN.S - Berenberg ramène l'action de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de CHF 1 110 à CHF 1 200
ECONOMIE
L'IPC suisse est attendu à 06:30 GMT.
