Actions japonaises : Janus Henderson reste positif malgré les risques de ralentissement

(AOF) - "En 2024, le Japon a connu une évolution significative de son économie, le Nikkei 225 atteignant son plus haut niveau depuis 1989, et la fin d'une politique de taux d'intérêt zéro de longue date", souligne Junichi Inoue, responsable des actions japonaises chez Janus Henderson. "Les investissements augmentent, tandis que les consommateurs acceptent les hausses de prix qui permettent aux entreprises d'accroître leurs marges de bénéfices". "En 2025, il sera essentiel de mettre l'accent sur la qualité et le risque spécifique dans la sélection des titres", souligne-t-il.

Il s'agira de " tirer parti des changements structurels et des améliorations de la gouvernance d'entreprise, tout en restant vigilant face aux risques qui pèsent sur la reprise économique modérée du Japon".

Pour lui, le plus grand risque pour le Japon en 2025 est qu'"après une stagnation de plusieurs décennies, sa reprise économique modérée soit confrontée à un ralentissement, ce qui affaiblirait le moral des entreprises et des investisseurs".

"Alors que le marché s'attend à ce que le secteur financier soit le moteur de cette croissance, un ralentissement du secteur manufacturier pourrait être prononcé", ajoute le gérant. Ce ralentissement "pourrait avoir un impact sur les bénéfices si le chiffre d'affaires ralentit, car les coûts ne peuvent pas être réduits rapidement".

Les réductions de taux d'intérêt "ont déjà commencé, et leurs effets devraient se faire sentir à partir du milieu de l'année 2025", alors que "par rapport aux dernières années, le risque de récession est considéré comme croissant". Par conséquent "pour les investisseurs actifs, la sélection des actions se concentrera davantage sur la qualité et les opportunités idiosyncrasiques plutôt que sur le marché".

Si l'économie japonaise "n'est plus le modèle dépendant des exportations qu'elle était autrefois, car de nombreuses entreprises ont localisé leurs activités, réduisant ainsi l'impact des taux de change sur les bénéfices", les entreprises cotées à la bourse de Tokyo "réalisent encore près de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger et restent donc tributaires de l'évolution de l'économie mondiale".

Les actions japonaises peuvent offrir une certaine résilience, "en raison des valorisations comparativement faibles des actions japonaises par rapport aux actions mondiales", et aussi des réformes de gouvernance en cours qui "contribuent à améliorer le rendement des capitaux propres". C'est pourquoi les actions japonaises restent "attrayantes du point de vue du risque et du rendement", "en particulier les sociétés qui sont exposées aux marchés mondiaux et par conséquent à la croissance mondiale".