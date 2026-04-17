Actions françaises et Benelux - Facteurs à surveiller le 17 avril

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Vous trouverez ci-dessous des nouvelles et des informations liées aux entreprises de France et du Benelux qui pourraient avoir un impact sur les marchés de la région ou sur les actions individuelles.

ALSTOM ALSO.PA :

Le fabricant français d'infrastructures ferroviaires Alstom a révisé son objectif de marge d'Ebit ajustée pour l'année se terminant le 31 mars 2027 à 6,5% contre une fourchette précédente de 8%-10% et a retiré son objectif de flux de trésorerie disponible sur trois ans de 1,5 milliard d'euros (1,77 milliard de dollars), citant des progrès plus lents que prévu sur les grands projets de matériel roulant.

COTY COTY.N , INTERPARFUMS IPAR.PA :

La société américaine de produits de beauté Coty et la société parisienne Interparfums ont toutes deux démenti une information selon laquelle elles étaient en pourparlers concernant la vente des licences des parfums Hugo Boss et Burberry de Coty, qualifiant cette suggestion de "catégoriquement fausse" ".

ICADE ICAD.PA :

Icade a indiqué que son chiffre d'affaires consolidé IFRS a baissé de 14,7% au premier trimestre à 278 millions d'euros, avec des revenus locatifs en baisse de 3,3% et des ventes de promotion immobilière en baisse de 19,3%. La société a confirmé ses objectifs pour 2026 malgré les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient.

IPSOS ISOS.PA :

La société d'études de marché Ipsos a publié un chiffre d'affaires organique du premier trimestre en baisse de 1,4% à 555 millions d'euros, fortement impacté par l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain. Elle a confirmé son objectif de croissance organique de 2 à 3 % pour 2026.

VINCI SGEF.PA :

Vinci a indiqué que le trafic passagers de son réseau d'aéroports au premier trimestre 2026 a augmenté de 1,5% par rapport à la même période en 2025, pour atteindre plus de 74 millions de passagers.

VIRBAC VIRB.PA :

Virbac, spécialiste français de la santé animale, a publié un chiffre d'affaires pour le premier trimestre en hausse de 7,7%, à taux de change et périmètre constants, à 384 millions d'euros, tiré par l'Amérique du Nord et les marchés internationaux. La société a confirmé ses perspectives pour 2026, qui prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 5,5 % à 7,5 %.

Données sur les marchés paneuropéens:

Guide de vitesse des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSE Eurotop 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

Top 10 des secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Top 10 des secteurs de l'Eurotop 300..................... .PGL.FTEU3S

25 premiers pct européens gagnants....................... .PG.PEUR

Top 25 des pct européens perdants........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI éléments de Francfort......... .F

CAC-40................. .FCHI éléments de Paris............ .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

Allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News en un coup d'œil:

Top News............. TOP/NEWS

Actions.............. TOP/EQE

Principal rapport sur le pétrole........... O/R

Principal rapport sur les devises..... FRX/ (1 $ = 0,8488 euro)