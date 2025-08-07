Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 7 août

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

GRIFOLS GRLS.MC

L'autorité espagnole de régulation des marchés boursiers (CNMV) a infligé à Grifols et à plusieurs membres de son conseil d'administration une amende d'un montant total de 1,36 million d'euros (1,59 million de dollars) pour avoir fourni des informations financières inexactes ou fausses ou avoir omis des données pertinentes.

INDRA IDR.MC

L'Espagne n'envisage plus l'option d'acheter des avions de combat F-35 de fabrication américaine et choisit entre l'Eurofighter de fabrication européenne et le Future Combat Air System (FCAS), développé par un consortium comprenant Indra, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de la Défense.

FCC FCC.MC

FCC a déclaré mercredi qu'un consortium dont elle fait partie a atteint la clôture financière du projet d'extension du métro Yonge North Advance Tunnel dans l'Ontario, au Canada.

Par ailleurs, la société a déclaré mercredi qu'un autre consortium dont elle fait partie a remporté un contrat pour réaliser d'importants travaux sur la phase 2 de la modernisation de la route de Barwon Heads, en Australie.

ALMIRALL ALM.MC

Almirall a déclaré jeudi avoir élargi avec Absci ABSI.O une collaboration de création de médicaments par IA en ajoutant une deuxième cible en dermatologie.

NEXTIL NXTE.MC

Nextil a déclaré mercredi avoir vendu ses actifs immobiliers de production au Portugal pour 4,4 millions d'euros.

BBVA BBVA.MC

Barclays a relevé le titre de "égal à égal" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours à 18 euros contre 14,70 euros.

