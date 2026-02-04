Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mercredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

SANTANDER SAN.MC

Santander a annoncé mardi que son bénéfice net pour 2025 avait augmenté de 12% pour atteindre un record de 14,1 milliards d'euros (16,68 milliards de dollars), supérieur aux prévisions de 13,77 milliards d'euros. Son ROTE a augmenté à 16,3% après les instruments de capital AT-1, en dessous de son objectif d'environ 16,5% pour la fin de 2025.

La banque a également annoncé qu'elle achèterait la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N dans le cadre d'une transaction de 12,2 milliards de dollars pour créer l'une des 10 premières banques de détail et commerciales du pays, marquant ainsi un pari majeur sur le marché américain.

SABADELL SABE.MC

Sabadell rachètera les actions Tier 1 pour 500 millions d'euros par anticipation, le 15 mars, a indiqué la banque mardi.

CELLNEX CLNX.MC

Cellnex a approuvé mardi une nouvelle structure organisationnelle exécutive et a nommé Raimon Trias au poste de directeur financier .

ARIMA ARM.MC

Arima Real Estate est sur le point d'exécuter un split inversé qui implique l'échange de 10 nouvelles actions pour 13 anciennes actions, a-t-elle déclaré mardi.

(1 $ = 0,8451 euros)

