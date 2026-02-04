 Aller au contenu principal
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 février
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mercredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

SANTANDER SAN.MC

Santander a annoncé mardi que son bénéfice net pour 2025 avait augmenté de 12% pour atteindre un record de 14,1 milliards d'euros (16,68 milliards de dollars), supérieur aux prévisions de 13,77 milliards d'euros. Son ROTE a augmenté à 16,3% après les instruments de capital AT-1, en dessous de son objectif d'environ 16,5% pour la fin de 2025.

La banque a également annoncé qu'elle achèterait la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N dans le cadre d'une transaction de 12,2 milliards de dollars pour créer l'une des 10 premières banques de détail et commerciales du pays, marquant ainsi un pari majeur sur le marché américain.

SABADELL SABE.MC

Sabadell rachètera les actions Tier 1 pour 500 millions d'euros par anticipation, le 15 mars, a indiqué la banque mardi.

CELLNEX CLNX.MC

Cellnex a approuvé mardi une nouvelle structure organisationnelle exécutive et a nommé Raimon Trias au poste de directeur financier .

ARIMA ARM.MC

Arima Real Estate est sur le point d'exécuter un split inversé qui implique l'échange de 10 nouvelles actions pour 13 anciennes actions, a-t-elle déclaré mardi.

(1 $ = 0,8451 euros)

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour connaître l'évolution en temps réel de l'indice des valeurs vedettes espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
CELLNEX TELECOM
25,8700 EUR Sibe 0,00%
IBEX 35
18 094,8000 Pts Sibe 0,00%
TELEFONICA
3,4550 EUR Sibe 0,00%
WEBSTER FINANCIA
71,910 USD NYSE +9,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

